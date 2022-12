LIVE Prins Harry: ’Er was altijd stress en ik zag de tranen van mijn moeder’

Dit bericht wordt de komende uren aangevuld.

„Ik herinner dat mijn kindertijd gevuld was met gelach, geluk en vol avontuur.” Bij foto’s van hem en zoon broer, prins William, als kinderen met prinses Diana, zegt hij: „Ik heb niet veel vroege herinneringen aan mijn moeder. Het lijkt bijna alsof ik die geblokkeerd heb. Maar ik herinner me altijd haar lach, haar ondeugende lach.”

„Bij de meeste van mijn herinneringen worden we overspoeld door paparazzi. We hadden zelden een vakantie waarbij er niet even een paparazzo met een camera uit de bosjes sprong. ’Reageer niet. Meng je er niet in’, luidde het advies. Er was altijd publieke druk, met de nodige camera’s. En altijd stress en ik zag de tranen. Ik zag ze altijd op mijn moeders gezicht. En ik denk dat ik op die momenten dacht: ’Wacht even, waar ben ik? Waar ben ik onderdeel van’”

Nadat een paar deskundigen het belang van het koningshuis duiden en de media-aandacht om die reden, vertelt Harry dat zijn moeder hen als kinderen altijd probeerde te beschermen. Oude beelden tonen een Diana die op een fotograaf afloopt en hem vraagt hen met rust te laten, omdat ze met vakantie zijn. Te zien is hoe de fotograaf beloofd hen met rust te laten als hij eerst nog een foto van hen mag maken, iets dat Diana pertinent weigert. „We zijn vandaag al door 15 camera’s gevolgd.”

„Door paparazzi die ons lastig vielen, werden we gedwongen te glimlachen en vragen te beantwoorden over onze vakantie. Dat gaf mij een heel ongemakkelijk gevoel. Na die ellende mochten we onze ski’s aantrekken en lieten ze ons met rust. Tenminste, sommigen deden dat. Maar anderen volgden ons gewoon en pakten alsnog hun camera.”

Panorama-interview

Van de paparazzi wordt naadloos overgegaan op het spraakmakende intreview van BBC’s panorama met Diana.„We weten nu allemaal dat ze bedrogen werd met dat interview. Maar zij sprak op dat moment haar waarheid.” Volgens Harry werd Diana haar hele leven lastiggevallen door de pers. Het leidde tot hun scheiding. „Vanaf het moment dat ze het instituut verliet, stond ze allen. Ze werd er volledig aan blootgesteld. Ik zag dingen, ik ervoer dingen, ik leerde dingen. De pijn en het lijden van vrouwen in dit instituut. Ik herinnerde me dat ik dacht: ’Hoe kan ik ooit iemand vinden die bereid en in staat is om alle bagage te dragen die erbij komt kijken?’”

„Elke relatie die ik had, werd breed uitgemeten in de pers en door de druk spatte de relatie uit elkaar. Dus toen ik Meghan ontmoette, was ik doodsbang voor de media. Dezelfde media die zoveel mensen van mij hadden weggejaagd.” Harry was daarom van plan hun relatie zo lang mogelijk geheim te houden.

Toen uiteindelijk het nieuws over hun relatie naar buiten kwam, hadden de twee veel last van de roddelpers. „Ik had het gevoel dat ik mijn gezin moest beschermen, zeker na wat er was gebeurd met mijn moeder”, zegt Harry, doelend op het auto-ongeluk waarbij prinses Dianabij een achtervolging door de paparazzi om het leven kwam. „Ik wilde niet dat de geschiedenis zich zou herhalen.”

Dood Diana

„Toen mijn moeder stierf, hadden we twee gezichten”, vertelt Harry. Die van verdriet en rouw binnenshuis, maar naar buiten toe vertoonden ze geen emotie. „We werden meegesleurd door het Verenigd Koninkrijk.”