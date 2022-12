Prins Harry: ’Door mij heeft Meghan geen vader meer’

Over zijn jeugd begint Harry heel positief. „Ik herinner dat mijn kindertijd gevuld was met gelach, geluk en vol avontuur.” Maar als er foto’s getoond worden van hem en zijn broer, prins William, als kinderen met prinses Diana, zegt hij: „Ik heb niet veel vroege herinneringen aan mijn moeder. Het lijkt bijna alsof ik die geblokkeerd heb. Maar ik herinner me altijd haar lach, haar ondeugende lach.”

„Bij de meeste van mijn herinneringen worden we overspoeld door paparazzi. We hadden zelden een vakantie waarbij er niet even een paparazzo met een camera uit de bosjes sprong. ’Reageer niet. Meng je er niet in’, luidde het advies. Er was altijd publieke druk, met de nodige camera’s. En altijd stress en ik zag de tranen. Ik zag ze altijd op mijn moeders gezicht. En ik denk dat ik op die momenten dacht: ’Wacht even, waar ben ik? Waar ben ik onderdeel van?”

Nadat een paar deskundigen het belang van het koningshuis en de daarbij behorende media-aandacht duiden, vertelt Harry hoe hij als kind die belangstelling ervoer. „We werden gedwongen te glimlachen en vragen te beantwoorden over onze vakantie door paparazzi die ons lastig vielen. Dat gaf mij een heel ongemakkelijk gevoel. Na die ellende mochten we onze ski’s aantrekken en lieten ze ons met rust. Tenminste, sommigen deden dat. Maar anderen volgden ons gewoon en pakten alsnog hun camera.”

Hij is dankbaar dat zijn moeder hen als kinderen in elk geval altijd probeerde te beschermen. Oude beelden tonen een Diana die op een fotograaf afloopt en hem vraagt hen met rust te laten, omdat ze met vakantie zijn. Te zien is hoe de fotograaf belooft hen met rust te laten als hij eerst nog een foto van hen mag maken, iets dat Diana pertinent weigert. „We zijn vandaag al door vijftien camera’s gevolgd.”

Panorama-interview

Harry heeft ook geen goed woord over voor hoe de Britse media destijds met zijn moeder omgingen. Hij haalt het spraakmakende interview van BBC’s Panorama met Diana aan.„We weten nu allemaal dat ze bedrogen werd met dat interview. Maar zij sprak op dat moment haar waarheid.” Volgens Harry werd Diana haar hele leven lastiggevallen door de pers.

In zijn ogen was dat duidelijk een factor die ervoor zorgde dat zij en zijn vader Charles gingen scheiden. Het liet hem met andere ogen kijken naar zijn eigen liefdesleven. „Vanaf het moment dat ze het instituut verliet, stond ze alleen. Ze werd er volledig aan blootgesteld. Ik zag dingen, ik ervoer dingen, ik leerde dingen. De pijn en het lijden van vrouwen in dit instituut. Ik herinnerde me dat ik dacht: ’Hoe kan ik ooit iemand vinden die bereid en in staat is om alle bagage te dragen die erbij komt kijken?’”

„Elke relatie die ik had, werd breed uitgemeten in de pers en door de druk spatte de relatie uit elkaar. Dus toen ik Meghan ontmoette, was ik doodsbang voor de media. Dezelfde media die zoveel mensen van mij hadden weggejaagd.” Harry was daarom van plan hun relatie zo lang mogelijk geheim te houden.

Toen uiteindelijk het nieuws over hun relatie naar buiten kwam, hadden de twee veel last van de roddelpers. „Ik had het gevoel dat ik mijn gezin moest beschermen, zeker na wat er was gebeurd met mijn moeder”, zegt Harry, doelend op het auto-ongeluk waarbij prinses Diana bij een achtervolging door de paparazzi om het leven kwam. „Ik wilde niet dat de geschiedenis zich zou herhalen.”

Dood Diana

„Toen mijn moeder stierf, hadden William en ik twee gezichten”, vertelt Harry. Binnenshuis waren ze de twee zonen die gek werden van het verlies van hun moeder en vooral wilden huilen. Maar naar buiten toe werden ze geacht mee te draaien, volop handen te schudden bij allerlei verplichtingen en toonden ze geen enkele emotie wanneer er medeleven werd betuigd. Vervolgens lagen ze nog steeds onder het oog van de natie. „Het Verenigd Koninkrijk sleurde William en mij letterlijk mee als kinderen. De verwachtingen en de druk waren zo hoog.”

Volgens prins Harry gebeurde er vervolgens met hem precies wat er eerder met zijn moeder gebeurde: de verhalen over zijn wilde leven stroomden naar buiten. „Niet elk verhaal was gelogen, maar er werd veel overdreven. Er is een verschil tussen je positie in de familie en de bijbehorende belangstelling te accepteren en het achtervolgd worden door paparazzi op de weg. Het was te veel.”

Hij vond het moeilijk om als jongen om te gaan met het verlies van zijn moeder zonder steun en onder het vergrootglas van de media te liggen. „Het leek niet eerlijk.” Pas in 2004 in Lesotho ervoer hij voor het eerst de ’vrijheid om te leven en te ademen’, stelt prins Harry.

Afrika met Meghan

Zijn romantische trip naar Botswana met Meghan in 2020, vond hij dan ook geweldig. Het was meteen de vuurdoop. Ook Meghan vroeg zich af waar ze aan begon door met de royal de rimboe in te duiken. „Wat als het niet werkt, dan zitten we daar.” De trip verliep uitstekend en de twee leerden elkaar buiten het oog van de buitenwereld kennen in de tuinen van Kensington Palace.

Harry en Meghan hier samen in Johannesburg voor een officiële trip in 2019. Van hun latere romantische tripje met hun tweetjes naar Botswana zijn geen beelden en juist van die afwezigheid van fotografen, genoten ze enorm. Ⓒ Getty Images

Toen de relatie wel bekend werd, werden Harry en Meghan achtervolgd door paparazzi, zo laten beelden in de docu zien. „In de tijd van mijn moeder was het vooral fysiek”, vertelt Harry. „Paparazzi vallen mensen nog steeds lastig, maar de intimidatie vindt meer online plaats. Dan volgen de aanvallen op sociale media, op de vrouw van wie ik houd. Dat is zwaar.”

Meghan vertelt hoe ze de fotografen aanvankelijk hartelijk begroette, maar door Harry al snel geadviseerd werd niet met de pers te praten. Vriendin Lucy Fraser waarschuwde haar ook voor de Britse pers. Meghan: „Het voelde alsof de hele Britse media naar Toronto kwam. Mijn huis was omringd met auto’s met mannen erin die erop zaten te wachten tot ik iets ondernam.” Harry zegt dat hij erover nadacht hoe hij haar kon helpen. „Maar ik stond compleet machteloos.”

’Het mooie meisje’

In aflevering twee wordt er plotseling overgeschakeld op Meghan en haar jeugd. Meghan zegt dat ze niet bekend stond als ’het mooie meisje’, maar dat ze juist ’een nerd’ was en erop mikte de slimste te willen zijn. Harry en Meghan beseften dat ze beiden een heel andere achtergrond hadden. Geen wonder dat Meghan in shock was toen ze koningin Elizabeth voor het eerst zou ontmoeten, als eerste lid van de familie en zonder echte voorbereiding. „We waren onderweg om ergens te gaan lunchen en toen vroeg Harry me ineens: je weet hoe je moet buigen toch?” Die buiging werd een hele diepe, blikt ze lachend terug.

Meghan in Suits; het Britse koningshuis dacht dat Harry’s relatie met ’een Amerikaanse actrice’ niet lang stand zou houden. Ⓒ Getty Images

Volgens Harry was zijn familie „erg onder de indruk” na hun ontmoeting met Meghan. „Ik denk dat ze verrast waren dat een roodharige zo’n mooie en intelligente vrouw wist te strikken”, grapt hij. Wel had de koninklijke familie volgens Harry weinig vertrouwen in de relatie. „Ik denk dat ze in het begin een vooroordeel hadden vanwege het feit dat ze een Amerikaanse actrice was. Zo van: oh, het is een Amerikaanse actrice. Dat houdt geen stand.”

Achtervolgingen en vermommingen

Volgens vriendinnen van Meghan had ze tot die tijd een heel vrij leven, al werd ze als Suits-actrice wel op straat herkend. Een medewerker van die serie vertelt hoe zij als medewerkers benaderd werden om zogeheten call sheets te bemachtigen, waarop Meghans telefoonnummer te vinden was. Volgens haar kwam de pers ook het terrein op en probeerden ze de trailers in te komen. „Op een gegeven moment moesten we alle trailers omheinen.”

Daten werd volgens Harry vooral een kwestie van achtervolgingen in de auto, zoveel mogelijk bewaking ontlopen en zich vermommen. „Niet echt een gezonde manier om iemand te leren kennen.” Meghan stelt achteraf blij te zijn dat ze niet alles wist. „Daardoor kon ik nog gewoon mezelf zijn. Ik ontmoette ’Will en Kate’ voor de eerste keer gewoon in mijn jeans.”

Pinguïn-onesie

Toen Harry Meghan beter leerde kennen, schatte hij haar in als ’geschikt voor de rol’. En besloot hij haar dus ten huwelijk te vragen, compleet met champagne, een romantisch diner en vijftien elektrische kaarsen. Meghan had al wel een vermoeden toen Harry de champagne pakte: „Het was een Magnum! (het dubbele formaat van een standaard champagnefles, red.)”. Een vriendin vertelt hoe ze later een feestje hadden om dat te vieren. „En Harry en Meghan droegen hun bij elkaar passende pinguïn-onesies.”

Wat de media betreft, werd Meghan beloofd dat het beter zou gaan nadat ze getrouwd waren. Zelf ervoer de Amerikaanse dat niet zo. „Wat ik ook deed, ze zouden een manier vinden om mij kapot te maken.”

’Princess Pushy’

In de derde aflevering gaat het plotseling over het koloniale verleden van Engeland. Verschillende mensen komen aan het woord die het huwelijk van Harry en Meghan als een symbool zagen waarmee het koningshuis ’meer open leek te staan voor gemengd ras’, wat volgens hen voorheen niet zo was. Ook is Meghans moeder weer te zien die haar dochter waarschuwde dat ’alles om ras draait’. Vervolgens gaat het weer over de Britse pers.

James Hout, voorzitter van de Archewell Foundation, vertelt hoe een fotograaf hem vroeg of Harry niet wat meer ’actie’ kon doen. „Hij moest performen voor de pers. En als hij dat niet deed, keerden ze zich tegen hem. Ook voor Meghan golden geen grenzen.” Ook moeder Doria vertelt hoe ze bij elke stap die ze zette, gevolgd werd. Toen ze een fotograaf erop aansprak, zei die volgens haar: „Ik zoek alleen maar een goed verhaal. Je kunt er goed geld mee verdienen.” Doria wees hem af met de woorden: „Het gaat om mijn kind.”

Dat halfzus Samantha wel volop met de pers sprak, zat Meghan erg dwars. „Ik had haar al tien jaar niet gezien en toen ook maar voor één dag. En dan noem je me in de pers ’princess Pushy’?” Met de dochter van Samantha had ze wel goed contact. Volgens dit nichtje Ashleigh vervulde Meghan voor haar een soort zus- én moederrol, maar kostte dat haar de relatie met haar moeder. „Haar wrok werd alleen maar groter.”

Het eerste koninklijke kerstfeest met de Britse royals was voor Meghan reden om uitgebreid met haar moeder te bellen en haar te vertellen dat ze het geweldig vond. „Het is net die grote familie waarvan ik altijd droomde. Er was constant beweging en plezier. Ik zat tijdens het diner naast Harry’s grootvader en het was zo grappig. Ik vertelde honderduit en dacht dat het geweldig ging, totdat Harry me achteraf zei dat hij niet goed kon horen met zijn ene oor en niks gehoord had van wat ik zei.”

Leger

Harry vertelt in de derde aflevering van de docuserie ook over zijn tijd in het leger, die hem goed heeft gedaan. „Het verandert je, als je gewone mensen ontmoet. Voor het eerst was ik uit die bubbel. En dat was nog vóór ik Meghan ontmoette.”

Opnieuw gaat het dan over de pers en hoe het paleis daarmee omging. Volgens nichtje Ashleigh werd haar contact met Meghan minder na het huwelijk. „Het leek erop dat haar relaties beheerd werden.” Het deed haar pijn dat de relatie met Meghan die voor haar zo belangrijk was, naar haar gevoel ’werd afgepakt’. „Dat was zwaar.”

Harry zegt dat mensen geld aangeboden kregen voor verhalen over Meghan. Zo is er een krantenkop te zien waarin Meghans collega bij Suits een aanbod van 70.000 dollar (ruim 66.000 euro) kreeg om te zeggen dat hij seks met Meghan had gehad, een aanbod dat hij afwees. Meghans vader werkte in de aanloop naar het huwelijk van zijn dochter wel samen met de tabloids. Doria’s moeder zegt daarover: „Ik was stomverbaasd dat Meghans vader Tom zich mengde in dit circus. Dat hij zou profiteren als een ouder, dat doe je niet. Dat is geen ouderschap.”

Volgens Meghan moest ze vervolgens via TMZ vernemen dat haar vader niet naar haar bruiloft zou komen. Ze kon haar vader naar eigen zeggen vervolgens niet telefonisch bereiken. „Ik vernam ook via de media dat hij in het ziekenhuis lag. Ik sms’te hem voortdurend om te vragen hoe het met hem ging.” Ze kreeg pas een reactie toen ze hem vroeg om niet meer met de pers te praten, maar in het sms’je herkende ze niets van de toon en stijl van haar vader. „En ik dacht: ’Dat is niet mijn vader’. Toen wisten we dat zijn telefoon gehackt was.” Harry: „Het is ongelooflijk triest, want ze had een hechte band met haar vader. En nu heeft ze geen vader meer. Als ze niets met mij begonnen was, was haar vader nu nog steeds haar vader.”