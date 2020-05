Koninklijke familie Johor feliciteert Dennis

Op sociale media van het sultanaat en van sultan Ibrahim werden vrijdag meteen na middernacht gelukwensen geplaatst. ’Selamat ulang tahun kelahiran’, heette het op Instagram, ’ik wens je een fijne verjaardag’.

Dennis, die voor zijn huwelijk het islamitische geloof aannam, trouwde in augustus 2017 met de drie jaar oudere prinses Aminah, de enige dochter van de eigenzinnige sultan van Johor. Het paar kreeg eerder dit jaar een dochtertje. Van zijn schoonvader kreeg Dennis vorig jaar een koninklijke onderscheiding waardoor hij zich nu ’Dato’ mag noemen - enigszins te vergelijken met het Britse ’Sir’.

De afgelopen maanden is Dennis weinig in de openbaarheid getreden. Voor zijn huwelijk zei hij nog dapper zelfstandig te zullen blijven werken, maar dat werd kennelijk door zijn schoonfamilie niet passend gevonden voor een lid van de koninklijke familie. Met Aminah is hij meestal aanwezig bij belangrijke familiegebeurtenissen en ook nam hij steeds deel aan de toer die de sultan jaarlijks maakt door Johor.

Met haar zwangerschap verscheen Aminah uit beeld, waarna Dennis ook minder werd gezien. De persafdeling van het paleis is ook niet scheutig met informatie.