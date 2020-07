Acteur John Saxon (83) overleden

Saxon was vooral bekend als acteur in horrorfilms en westerns. Zo speelde hij onder meer in A Nightmare on Elm Street in 1984 en had hij ook een grote rol in Enter The Dragon, waarin hij samen speelde met Bruce Lee.

Saxons filmcarrière duurde ruim zestig jaar. In totaal speelde hij in zo'n 200 films.

De acteur werd in 1935 geboren in New York. Nadat hij afstudeerde tekende hij een contract bij Universal Studios, waar hij uitgroeide tot een groot acteur.