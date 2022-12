Amber Heard treft schikking met Johnny Depp: ’Geen vertrouwen in rechtssysteem’

„Na lang overwegen heb ik de zeer moeilijke beslissing genomen om te schikken in de smaadzaak die door mijn ex-man tegen mij is aangespannen in Virginia”, begint Heard. De 36-jarige actrice schrijft dat haar leven is verwoest door de strijd om „haar waarheid” te verdedigen.

De ex-vrouw van Johnny Depp vergelijkt in haar bericht ook haar rechtszaak in de VS met die in het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk kreeg ze te maken met een „onpartijdig en eerlijk systeem”, maar in de VS werd ze naar eigen zeggen onderworpen aan een rechtszaal „waar macht en populariteit belangrijker waren dan een eerlijk proces”.

Vernedering

Volgens de Aquaman-actrice werd zij tijdens het proces blootgesteld aan „een soort vernedering die zij niet nog eens kan doorstaan”. Ook schrijft ze dat ze een nieuwe „onmogelijke rekening” niet alleen op financieel, maar ook op psychisch, fysiek en emotioneel vlak zich niet zou kunnen veroorloven. „Vrouwen zouden niet geconfronteerd moeten worden met een faillissement of gescheld omdat ze hun waarheid uitspreken, maar helaas is dat niet ongewoon.”

Huiselijk geweld

Afgelopen zomer won Depp de zaak tegen Heard. De acteur had de actrice aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Ze noemde in het artikel geen naam, maar volgens de acteur was het overduidelijk dat het artikel over hem ging. Hij zei dat zijn carrière en reputatie daaronder hadden geleden en eiste een schadevergoeding. De jury gaf hem gelijk.

Enkele weken geleden was Heard nog in beroep gegaan. Zij wilde dat de rechtbank in Virginia de uitspraak in de smaadzaak die haar ex-man Johnny Depp had aangespannen, zou terugdraaien of verwerpen. Volgens de actrice waren er fouten gemaakt in het oordeel.