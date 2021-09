’Britney Spears staat niet achter nieuwe documentaire’

„Dit is weer een ongeautoriseerde documentaire waar ze niet aan heeft meegewerkt en geen goedkeuring voor heeft gegeven”, aldus de insider. Uit de trailer van Netflix blijkt dat in de documentaire onder meer een vertrouwelijk rapport wordt besproken dat iemand die ’dichtbij de curatele’ staat heeft gelekt aan de filmmakers.

De regisseur van Britney vs Spears, Erin Lee Carr, zegt woensdag in een interview met de L.A. Times dat ze heeft geprobeerd contact te leggen met Spears om haar te vragen mee te werken aan de docu. Ze vertelt dat ze altijd op een interview heeft ’ ehoopt en gewenst en tot de documentairegoden heeft gebeden’, maar wist dat het onwaarschijnlijk was dat dat zou gebeuren.

Op de vraag of het haar iets uitmaakt wat Britney van de film vindt, antwoordt Carr: „Daar heb ik vaak over nagedacht. Ik hou van haar muziek en vrouwenrechten gaan me aan het hart. Maar het is een journalistiek project. Dus ik moest met alle betrokkenen praten en mijn eigen ideeën erbuiten laten.” Wel heeft ze ervoor gepast beelden uit de tijd waarin Spears een mentale inzinking had te laten zien in de documentaire. „Dat was een bewuste beslissing, omdat ze eerder heeft aangegeven dat dat traumatiserend voor haar is.”