Steeds meer plaats voor niet-hetero’s en mensen van kleur in commercials: ’Geen kwestie van zieltjes winnen’

De reclamewereld weerspiegelt ontwikkelingen in de samenleving: steeds vaker staan in commercials niet-hetero’s en mensen van kleur centraal. In de weken voor de Amsterdam Pride lanceerde McDonald’s een spotje over twee verliefde meisjes op Texel. Maar het blijft een risico: bedrijven die de verkeerde toon aanslaan, worden daar direct op afgerekend.

De reclame van McDonald’s Ⓒ McDonald’s