Eva Koreman in verwachting van eerste kindje

„Met veel liefde, blijdschap, dankbaarheid en plezier willen we met je delen dat we een kindje verwachten. Veel liefs, Darko en Eva”, schrijft de radiomaakster bij de foto die een kopie is van de beroemde zwangerschapsaankondiging van Beyoncé in 2017.

Net als Beyoncé knielt Eva met een sluier op tussen verschillende bloemstukken terwijl ze haar babybuik vasthoudt.