Kelis reageert op geruchten liefdesrelatie Bill Murray

De zangeres en de acteur werden de afgelopen weken herhaaldelijk samen gespot. Zo woonde Murray enkele optredens van Kelis bij in Londen en na afloop gingen ze samen backstage op de foto.

Dit voedt de geruchten dat de Milkshake-zangeres is gevallen voor de charmes van de Hollywood grootheid die kassuccessen als Ghostbusters en Groundhog day op zijn naam heeft staan.

De vonk zou recent zijn overgesprongen na een toevallige ontmoeting waarbij ze ontdekten de nodige raakvlakken te hebben. Zo verloren ze de afgelopen jaren beiden een partner.

Diplomatiek

Op sociale media vragen fans van Kelis wat er gaande is en de zangeres was niet te beroerd om via Instagram een van hen rechtstreeks te woord te staan. Op de vraag of ze wilde reageren op de geruchten liet Kelis heel diplomatiek weten: „Lol, nee schat. Daar ga ik de moeite niet voor nemen”.