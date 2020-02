Disney maakt film van succesvolle musical Hamilton

Disney zou naar verluidt zo’n 75 miljoen dollar (68 miljoen euro) hebben neergeteld voor de rechten. Maker van Hamilton Lin-Manuel Miranda gaat de productie van de film op zich nemen. Behalve als producent is hij ook te zien als acteur, net als in de uitvoering uit 2016. Samen met Miranda zou de gehele originele cast in de film terug moeten keren. „Lin-Manuel Miranda creëerde een onvergetelijke theaterervaring en een echt cultureel fenomeen”, aldus Disney-baas Robert Iger. „We zijn heel blij dat we dezelfde Broadway-ervaring kunnen delen met miljoenen mensen over de hele wereld.”

Hamilton gaat over de Amerikaanse Founding Fathers en hun strijd om de staten te verenigen achter de grondwet. Hoofdpersoon Alexander Hamilton was de belangrijkste vormgever en bepleiter van de Amerikaanse grondwet, gaf de economische structuur en politiek van de VS vorm en maakte zich hard voor de afschaffing van de slavernij. De theatermusical was in Amerika en Engeland een enorm succes en won vele prijzen.

De film moet in het najaar van 2020 in de Amerikaanse bioscopen te zien zijn.