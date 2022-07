Bobbi Eden had ’epische’ avond: zoontje ontmoet KISS-zanger

„Gisteren was episch”, schrijft Eden vrijdagavond bij een foto van haar, Brandon en Simmons op Instagram. Daarbij steekt de kleine man zijn duim op naar de camera. Ook deelt ze een foto van tijdens het concert, waarbij Brandon op haar schouder zit. „Deze baas vond het geweldig. Hij vond de harde knallen van het vuurwerk wel spannend”, schrijft ze erbij. „Geen rug en nek meer over, maar het was ge-wel-dig!”

KISS stond donderdag in de Ziggo Dome als onderdeel van de End of the Road World Tour. Na de tournee gaat de band met pensioen.