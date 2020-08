Katy Perry laat babykamer zien aan fans

Sommige volgers dachten even dat er al een baby in de kamer lag toen Katy begon te fluisteren tijdens haar rondleiding, maar het bedje dat ze enthousiast liet zien was nog leeg in afwachting van de kleine. De zangeres toonde ook een aantal outfits die al klaarliggen voor haar dochter. Fans kregen vooral geen genoeg van een rompertje dat was volgedrukt met het hoofd van Orlando.

Katy en Orlando hebben niet bekendgemaakt wanneer de kleine precies wordt verwacht. In het filmpje grapte de zangeres dat ze er klaar voor is de baby snel uit haar tijdelijke woonruimte te zetten. Dat heeft mogelijk te maken met de vele schoppen van haar dochter, die van de muzikante de bijnaam 'Kicky Perry' heeft gekregen.