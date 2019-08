Rapper A$AP Rocky hoort uitspraak mishandelingszaak

De 30-jarige rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet, raakte op 30 juni samen met zijn entourage betrokken bij een vechtpartij in Stockholm. Hier hield een 19-jarige Zweed zware verwondingen aan over. Rakim werd kort na de vechtpartij opgepakt en zat vervolgens tot 2 augustus vast in Zweden. Ook twee andere verdachten werden door de politie meegenomen.

De rechtszaak tegen de rapper ging op 30 juli van start. Tot die tijd zat Rakim in afwachting de cel. Dit tot groot ongenoegen van verschillende muzikale collega’s die opriepen tot vrijlating. Zelfs de Amerikaanse president Donald Trump bemoeide zich met de kwestie. Hij stuurde een onderhandelaar naar Zweden en sprak schande op Twitter.

Onschuldig

Het Zweedse Openbaar Ministerie (OM) eiste zes maanden cel tegen de rapper. Hoewel voor het OM onmogelijk was om aan de hand van het bewijs vast te stellen wat de precieze rol van alle betrokkenen was, werd voor het OM duidelijk dat Rakim het slachtoffer naar de grond heeft gewerkt.

A$AP Rocky zelf blijft echter volhouden dat hij onschuldig is. Volgens de rapper handelde hij uit zelfverdediging, omdat hij en zijn vrienden werden aangevallen. Hij zei in de rechtbank doodsbang te zijn, aangezien hij in een vreemd land was en niet wist hoe hij weg moest komen.

De rapper is sinds 3 augustus weer thuis in de Verenigde Staten, nadat de rechter een dag eerder bepaalde dat hij zijn vonnis op vrije voeten mocht afwachten. A$AP Rocky heeft inmiddels alweer op het podium gestaan en heeft aangekondigd op zondag naar Lowlands te komen.