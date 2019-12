Pittige kerst voor Chantal Janzen

Het zit de presentatrice van RTL 4 momenteel niet mee. Eerst was namelijk haar tienjarige zoontje James ziek, en nu heeft de kleine Bobby het ook te pakken. „Gebroken nachten, snot, zetpillen, hoestdrank, zoutoplossingen, in slaap wiegen, er zijn geen liedjes meer over die we níet geneuried hebben”, deelt Chantal met haar volgers op Instagram.

Slaap schiet er de afgelopen dagen dan ook een beetje bij in. „We wiegen zelfs nog tijdens het eten terwijl er niet eens een kind om ons heen is”, schrijft Chantal. En dat heeft weer invloed op de kerstfoto’s. Daar heeft de presentatrice een ludieke tip voor: „Trek met je hand op je voorhoofd je wenkbrauwen omhoog. Zo kun je je ogen opentrekken zodat je niet als een marmot op de foto staat.”

