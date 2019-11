Sander de Heer weg bij radiozender Sublime

Managing director van Sublime, Sebastiaan van Rijnsoever, laat weten dat Sander voor en achter de schermen een waardevolle bijdrage aan de zender heeft geleverd: „We zijn Sander enorm dankbaar voor wat hij voor Sublime heeft gedaan. Francis zal onder andere cultuur, kunst en uiteraard ook muziek en artiesten een nog sterkere plek in de programmering van Sublime geven.”

De voormalig NPO Radio 2-dj zelf is trots op zijn tijd bij de zender, schrijft hij op Instagram: „Sublime is de afgelopen tijd uitgegroeid tot een optimistische en creatieve broeiplek die voor adverteerders en luisteraars een verrijking is. Ik geloof dat er nog veel meer avontuur in de creatieve audiowereld zit en vind het een mooi moment om weer door te gaan.”

Sanders afscheidspost op Instagram. Ⓒ Instagram