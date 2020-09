Jamie Oliver vindt huwelijk ’heel zwaar’

„Het huwelijk is echt heel zwaar. Een groot deel ervan vind je je wederhelft niet eens leuk en vice versa. Ik denk dus dat het echt heel belangrijk is om geen wrok te koesteren en verder te kunnen gaan”, vertelt Oliver in de The Joe Wicks Podcast.

Hoewel hij dus niet probeert te verhullen dat het getrouwde leven niet altijd makkelijk is, erkent hij ook ontzettend trots te zijn op zijn vrouw en stelt hij dat Jools zijn beste vriendin is. „Je moet gewoon accepteren dat het moeilijk is, maar ik houd enorm veel van Jools. Ik ben trots op de vrouw die ze is geworden”, legt hij uit. „Ik vond het leuk haar te zien veranderen en ze is absoluut mijn beste vriend.”