Davina Michelle treedt op tijdens Songfestival

Al bijna twee jaar geleden werd Davina gevraagd om een liedje te schrijven waarin water centraal staat. „Water verbindt, is veerkrachtig en is onlosmakelijk onderdeel van Nederland”, aldus de zangeres. „Samen met Eurovision hebben we gewerkt aan een unieke act, waarin deze kenmerken centraal staan. Ik heb daarbij de song Sweet Water geschreven waarin water als metafoor wordt gebruikt voor iets wat mensen in de wereld verbindt. We zijn allemaal anders en leven in verschillende milieus, maar water hebben we allemaal nodig en brengt ons allemaal samen.” Voor het optreden zijn de afgelopen maanden opnames gemaakt op de Deltawerken.

Ook actrice Thekla Reuten krijgt tijdens de show een unieke rol en ’symboliseert de kracht van het water’. De afgelopen maanden is al volop gerepeteerd.

Met de aankondiging van de interval-act van de eerste halve finale is nu bijna het hele zijprogramma van het songfestival bekend. Andere optredens komen onder meer van Duncan Laurence, Eefje de Visser, het trio Afrojack, Glennis Grace en Wulf én een aantal oud-winnaars.

Het Eurovisie Songfestival vindt van 18 tot 22 mei plaats in Rotterdam Ahoy.