Justin Bieber neemt afstand van Hillsong-kerk

In zijn Instagram Stories verwijst Justin ook het verhaal dat hij in de leer was om voorganger te worden bij Hillsong naar het rijk der fabelen. Dat schreef de New York Post vorige maand, maar de zanger zegt dat hij die wens absoluut niet heeft.

In zijn beginjaren bij Hillsong was Justin erg close met voorganger Carl Lentz. Die werd afgelopen najaar ontslagen bij de kerk vanwege een buitenechtelijke affaire.

Ook Churchome heeft een aantal bekende sterren in de gelederen. Onder meer Kourtney Kardashian, Ciara en Selena Gomez zouden geregeld een van de vijf locaties van de gemeenschap bezoeken. Alhoewel volgens Justin naar de kerk gaan niet noodzakelijk is bij deze stroming. „De kerk is geen plek. Wij zijn de kerk”, stelde hij maandag. „We hebben geen gebouw nodig om ons verbonden te voelen met God. God is bij ons, waar we ook zijn.”