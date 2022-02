Expositie ’Van God los?’ in museum Catharijneconvent

Alles moest anders. En het klassieke kruisbeeld, symbool van het conservatisme, werd letterlijk de kerk uitgedragen en kwam onder vuur te liggen.

Tentoonstellingsmaker Tanja Kootte, zelf van protestante huize, was in 1970 nog net te jong om naar een muziekfestival te gaan. Maar ze herinnert zich als geboren en getogen Rotterdamse nog goed, hoe geschokt mensen in haar omgeving waren toen ze zagen dat de dansende hippies op popfestival Kralingen, het Nederlandse antwoord op het legendarische Woodstock, kazuifels droegen. Gekocht op de rommelmarkt. Want daar waren die heilige gewaden terechtgekomen, toen de boel gemoderniseerd werd. In wat ooit voorbehouden was aan priesters, werd nu feestgevierd door hasj rokende jongeren.

Tweede beeldenstorm

De schok zorgde ervoor dat kerkbesturen voorzichtiger werden en minder voortvarend te werk gingen met het afstoten van hun heiligenbeelden en liturgische spullen. Er werd gesproken over een ’tweede beeldenstorm’ en de roep om bescherming van religieus erfgoed werd groter. Het was ook in die tijd dat Stichting Catharijneconvent werd opgericht en later zijn museale functie verkreeg. De nu samengestelde expositie geeft een caleidoscopisch beeld van de frisse wind die in de jaren zestig - soms met stormkracht - door kerkelijk Nederland waaide.

Aan de hand van foto’s, tv-fragmenten, kunst, doopjurkjes, kleding en boeken wordt op caleidoscopische wijze duidelijk gemaakt hoe Nederland, in de woorden van Tanja Kootte ’in korte tijd transformeerde van een christelijk conservatief land naar een open samenleving met een uiterst progressief klimaat.’ „Voor veel mensen stond God en het geloof voorheen letterlijk op het menu van alle dagen. Dat begon al bij het bidden voor het ontbijt”, zegt ze.

Oude zekerheden

„In 1962 met het Tweede Vaticaans Concilie werden de ramen opengezet. De kerk moest aangepast worden aan de nieuwe, moderne tijd. Opvallend was dat de kerkelijke elite, zoals de geliefde monseigneur Bekkers, het voortouw nam. Er werd afstand genomen van oude zekerheden. De Katholieke mis werd niet langer in het Latijn opgedragen maar in de volkstaal. De priester legde de hostie niet meer op de tong van de gelovigen, maar gewoon in de hand. Tegelijkertijd werd in de Protestante kerk de eerste vrouwelijke predikant aangesteld.”

"’Het begon met Sinterklaas die zijn zak wegsmeet’"

De bekende schrijver Godfried Bomans duikt op de tentoonstelling in diverse tv-fragmenten op. Volgens Kootte is hij een goede duider van die tijd geweest. In gesprek met Mies Bouwman uit 1966 zei hij dat het allemaal begonnen was met Sinterklaas, die zijn zak in de golven had gesmeten. Niet langer dreigde de goedheiligman stoute kinderen voor straf naar Spanje mee te nemen. „Toen is er een soort liefheid gekomen in de kerk. God is nader gekomen, aardiger geworden, de angst is uit de wereld. Het vasten is afgeschaft. En alle dreigende predikanten met hun hel en verdoemenis weten het ook niet meer”, aldus Bomans.

Moderne godshuizen

„Het huis van God werd een kerk voor de mensen”, stelt Kootte, die ook diverse maquettes en plattegronden laat zien van oecumenische kerken die in the sixties ontstonden. Deze moderne godshuizen, vaak gebouwd in vele nieuwbouwwijken die werden gebouwd, fungeerden op zondag als kerk, maar op doordeweekse dagen ook als buurthuis, ontmoetingscentrum, jeugdhonk en concertzaal. „Kerken werden soberder en iedereen mocht meepraten”, vat ze de ontwikkelingen samen.

Spiritualiteit

Waarom deze ontwikkelingen juist in Nederland zo razend snel plaatsvonden, verklaart de expositie niet. Wel wijst Kootte erop dat het idee dat de mensen geen belangstelling meer hadden voor religie niet klopt. „De jaren zestig waren veel religieuzer dan wij nu denken. Religieuze boeken gingen als warme broodjes over de toonbank. En al keerden mensen de traditionele kerk de rug toe, ze zochten wel naar nieuwe vormen van spiritualiteit in bijvoorbeeld het zenboeddhisme of de door de Beatles populair gemaakte transcendente meditatie.”

Te zien t/m 28 augustus in Museum Catharijneconvent Utrecht.