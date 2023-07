Lara Stone moeder geworden van zoon: ’Enge dagen op ic doorgebracht’

Het jongetje heeft na de geboorte een paar „enge dagen” op de intensive care doorgebracht, schrijft Stone. Het model deelt niet wat er aan de hand was, maar zegt wel dat hij nu thuis is. „We zijn zo blij dat hij nu bij ons thuis is en we houden allemaal heel veel van hem.”

De 39-jarige Stone heeft al een 10-jarige zoon met haar ex-man David Walliams. In 2021 trouwde ze met David Grievson.