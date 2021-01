NOS-hoofdredacteur vol ongeloof na pepperspray-aanval: ’Alle grenzen te buiten’

„Eigenlijk vind je dat naar zoiets als dit een verslaggever moet, maar we hielden het bewust low-key, met een cameraman en beveiliger. Het gaat alle grenzen te buiten dat je dat spul alleen al bij je hebt”, waarbij Gelauff refereert aan de pepperspray waar de jongeren mee spoten. „Dan kun je eigenlijk niet doen waar je voor komt. Je bent meer met je veiligheid bezig dan met journalistiek”, meent hij.

Zaterdag werd bekend dat de NOS aangifte heeft gedaan tegen de afzender van een video waarin rechtstreekse bedreigingen worden geuit aan het adres van NOS-medewerkers en waarin wordt gesproken over een zwarte lijst van fotografen en journalisten. Het filmpje werd afgelopen dagen gedeeld in appgroepen en ging rond op sociale media. „De werkomstandigheden van journalisten staan steeds meer onder druk. De voorbeelden zijn bekend: het werk letterlijk onmogelijk maken, bedreigen, intimideren, framen, doelbewust leugens verspreiden, uitschelden, vooral online ook”, stelde Gelauff daar toen ook over.

Al eerder werd duidelijk dat verslaggevers van de NOS soms beveiliging krijgen om ze te beschermen en dat de NOS-logo’s van zendwagens zijn gehaald. „Als redactie geven we steeds meer geld uit aan onze veiligheid. Hier in Nederland, maar ook in het buitenland, zoals tijdens het verslaan van de machtsoverdracht in de VS. Dat is geld dat we niet kunnen besteden aan onze journalistiek opdracht.”