Acteur Gérard Depardieu bekeert zich tot orthodoxe christendom

De acteur, bekend van films als Asterix & Obelix en Green Card, werd vrijdag op 71-jarige leeftijd gedoopt als Russisch-orthodoxe gelovige, meldde het wekelijkse nieuwsmagazine Valeurs Actuelles. De bekeringsceremonie vond plaats in de Russisch-orthodoxe kerk in de Franse hoofdstad, de Alexander Nevski-kathedraal.

Zijn ’herbekering’ tot het christendom is naar eigen zeggen te danken aan de aantrekkingskracht van de orthodoxe liturgie en zijn banden met de orthodoxe geestelijkheid. Hij zei dat zijn spirituele adviseur, priester Tichon Sjevkoenov, de biechtvader van president Poetin is.

Depardieu werd al als kind in zijn geboortestad Châteauroux gedoopt, maar bekeerde zich in de jaren ’60 tot de islam. Daarna voelde hij zich aangetrokken tot het boeddhisme en het hindoeïsme.

Onlangs werd bekend dat Depardieu mogelijk alsnog wordt aangeklaagd voor verkrachting. De zaak werd vorig jaar juni gesloten omdat er geen bewijs werd gevonden. Een destijds 22-jarige actrice had aangifte gedaan tegen de Franse acteur. Hij zou haar hebben verkracht in zijn huis in Parijs in augustus 2018.