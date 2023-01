Jeremy Renner liep inwendig borstletsel op bij ongeluk

Maandag werd bekend dat de Amerikaanse acteur, onder meer bekend van de Marvel-serie Hawkeye, zwaargewond was geraakt toen hij een ongeluk kreeg tijdens het sneeuwschuiven. Dat gebeurde zondag bij Renners huis in de buurt van de stad Reno, in Nevada. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Renner werd per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

De familie van de 51-jarige Renner wil graag hun dank uitspreken aan het team van artsen dat hem de afgelopen dagen heeft behandeld. Ook zijn ze „overweldigd” door de enorme hoeveelheid berichtjes en steunbetuigingen van zijn fans.

Voor zijn rol in The Hurt Locker, kreeg Renner in 2010 een Oscarnominatie voor beste acteur. Het jaar erop maakte hij opnieuw kans, dit keer in de categorie beste bijrol voor The Town. Ook speelde hij in verschillende Marvel-films en speelt hij de hoofdrol in de Paramount+-serie The Mayor of Kingstown.