Jan Jaap van der Wal was groot voorbeeld voor rapper Snelle

Van der Wal is een van de vaste teamcaptains; Snelle was een van de gasten. De twee mannen hebben allebei een schisis, oftewel hazenlip. „Mijn moeder zei altijd: Lars, je eindigt echt wel met een knappe vriendin. Kijk maar naar Jan Jaap van der Wal”, bekende Snelle tijdens de uitzending. De cabaretier is al jaren samen met actrice Eva Duijvestein.

Sowieso wordt Snelle vaak vergeleken met Van der Wal. „Ik heb onlangs een liedje geschreven over alle reacties op sociale media”, vertelde Snelle (24). „Daarin staat letterlijk de tekst: ik ben honderd keer per dag de zoon van Jan Jaap van der Wal.” De cabaretier (40) vond het ook heel bijzonder om met Snelle aan tafel te zitten. „Volgens mij is dit voor het eerst in de geschiedenis dat er twee mensen met een hazenlip samen op televisie zijn”, aldus Van der Wal.

De uitzending van Dit was het nieuws was een bijzondere. Voor het eerst in 24 jaar was er geen publiek aanwezig vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.