Prins Charles spreekt zich voor het eerst weer uit na coronadiagnose

De 71-jarige Charles erkent wat een moeilijke situatie het voor iedereen is. „Het is een vreemde, frustrerende en stressvolle ervaring wanneer de aanwezigheid van familie en vrienden niet langer mogelijk is en de structuur van het dagelijkse leven plotseling wegvalt.”

De prins prijst het werk van alle mensen in de zorg en in de supermarkten. Ook staat Charles in het bijzonder stil bij ouderen. „Mijn hart gaat uit naar alle ouderen die het door het hele land heel moeilijk hebben.”

Dat niemand weet hoe lang de situatie duurt, weet ook de prins. Maar hij benadrukt dat men hoop moet houden. „Laten we proberen met hoop te leven, vertrouwen in onszelf en elkaar te houden en uit te kijken naar betere tijden.”