Prins Andrew opnieuw gelinkt aan seksslaaf Epstein

Ⓒ ANP

Het bewijs dat prins Andrew wel degelijk moet hebben geweten van het misbruik van zijn goede vriend Jeffrey Epstein blijft zich opstapelen. Hoewel de hertog van York nog altijd ontkent dat hij ooit ook maar had kunnen vermoeden dat zijn vriend zich bezig hield met duistere praktijken, is er wederom nieuw bewijs gevonden dat Andrew tegelijkertijd met een van Epsteins seksslaven bij de miljardair thuis was.