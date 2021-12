PS|Theater duikt in aanslag uit Tweede Wereldoorlog

Premium Verhalen achter het nieuws

Fieke (34) ging van non naar cabaretière: ’Beste wat me is overkomen’

Ze maakte een, op z’n zachtst gezegd, nogal opmerkelijke carrièremove. Fieke Opdam (34) ruilde na negen jaar het nonnenbestaan in voor de toneelacademie en nu is ze cabaretière. „Mijn vertrek uit het klooster was niet mijn idee, maar het is achteraf het beste wat me is overkomen.”