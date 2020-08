Simon Cowell weer op de been na rugoperatie

De juryvoorzitter van onder meer America’s Got Talent ligt nog wel in het ziekenhuis, maar is alweer voorzichtig aan het werk op zijn iPad. Wanneer Simon weer terugkeert achter de jurydesk van de talentenjacht is niet duidelijk. Kelly Clarkson vervangt hem vooralsnog alleen tijdens de opnames van dinsdag en woensdag.

Simon ging zaterdagmiddag lelijk onderuit op zijn elektrische fiets en werd vervolgens urenlang geopereerd aan zijn gebroken rug. Het jurylid deelde zondag op Twitter een belangrijk advies aan zijn volgers dat hij van het ongeluk had geleerd. „Als je een elektrische fiets koopt, lees dan de handleiding voordat je erop stapt.”