’Buckingham Palace vroeg Oprah naar vriendschap met Meghans moeder’

Leden van het Britse hof zouden bang zijn geweest dat de Amerikaanse talkshow enkel uit was op een onthullend interview. „Ik vond dat zo interessant omdat niemand op deze wereld ooit zou twijfelen aan de motieven van Oprah”, vertelt royaltyverslaggever Omid Scobie, een van de auteurs van het boek, aan Access Hollywood.

Omid hoorde van een medewerker van Buckingham Palace dat Oprah op gesprek kwam. „Ze wilden zeker weten dat haar intenties goed waren wat betreft haar vriendschap met Meghan en Doria en dat ze niet gewoon een interview probeerde te regelen.”

Respectvolle vriendin

Volgens de schrijver heeft de talkshowhost meer dan waard gemaakt dat ze ’een respectvolle vriendin’ is. „Ze heeft destijds vrij weinig gezegd over de Sussexes.” Oprah was dan ook gewoon een van de gasten tijdens het huwelijk van Harry en Meghan in 2018.

De afgelopen weken verschenen al passages uit Finding Freedom, waarin veel wordt geschreven over de aanleiding voor Harry en Meghans stap terug binnen het Britse koningshuis. De hertog en hertogin van Sussex ontkennen zelf aan het boek te hebben meegewerkt. Volgens de auteurs zou het koppel de deur wagenwijd hebben opengezet naar vrienden en familie, zodat zij wel openhartig konden spreken over de zware tijd die Harry en Meghan achter de rug hebben.