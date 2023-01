Jeremy Renner uit ziekenhuis ontslagen

Renner meldt het nieuws op Twitter door te reageren op het officiële account van de serie Mayor of Kingstown waarin hij een hoofdrol heeft. Het tweede seizoen ging afgelopen weekeind in première. „Ondanks mijn warrige hoofd, was ik erg blij om de eerste aflevering met mijn familie thuis te kunnen kijken”, schrijft de 52-jarige acteur.

De acteur, onder meer bekend van zijn rol als Hawkeye in meerdere Marvelfilms, liep door het ongeluk inwendig borstletsel op en raakte ook gewond aan zijn benen.