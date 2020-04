Taarten van Abel-Siemon: ik heb al jaren burn-out

Dertig jaar lang runde hij samen met een compagnon een banketbakkerij in Amsterdam en bakt hij voor het programma Taarten van Abel taarten met kinderen. „Ik heb mezelf teveel in de uitverkoop gezet. Ik had een drukke zaak, tv er bij. Ik ben een gevoelsmens en wil altijd iedereen helpen. Ik heb een burn-out en dat gaat nooit meer over. Zonder dramatisch te zijn", vertelt hij. Ook zegt hij fysieke klachten te hebben. „Dat zie je niet, maar dat is wel zo”

Zijn vriend, waarmee hij in Groningen op een boerderij woont, heeft gezorgd voor een ommekeer in zijn drukke leven. „Ik ben nu lekker veel buiten en vrij.”

Tijdens de opnames van Taarten van Abel hoort hij de meest uiteenlopende verhalen van kinderen, waarin ook minder leuke kanten van het leven verteld worden. Soms was hij daar zo door geraakt, dat hij thuis dat moest verwerken. „Dan kwam ik thuis en ging ik twee flessen wijn opzuipen om even te verwerken wat ik doe", aldus Siemon.