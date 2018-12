Jennie Lena mag Lady Gaga coveren in het Nederlands

Het nummer Als het jou overkomt en de bijbehorende videoclip laten kijkers en luisteraars stilstaan bij het leed van slachtoffers van seksueel geweld en brengen de hulplijn van het Centrum Seksueel Geweld onder de aandacht.

De campagne is een initiatief van Fonds Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld.

Eric van Tijn is verantwoordelijk voor de vertaling van het nummer van Lady Gaga naar het Nederlands. Gaga bracht Til it Happens to You vorig jaar tijdens de uitreiking van de Oscars voor het eerst ten gehore en deelde daarmee haar eigen ervaringen met seksueel geweld.