’Koning Filip is een voorbeeld voor veel families’

„Dit is fantastisch nieuws. Het feit dat ze elkaar hebben ontmoet, betekent een kentering in de relatie met het koningshuis”, zei Alain de Jonge, een van de advocaten van Delphine tegen VRT Nieuws.

Op Instagram zijn er meer dan 6000 likes en honderden reacties op het bericht van de ontmoeting tussen halfbroer en halfzus. Dat zijn ongebruikelijk hoge aantallen voor het Belgische koningshuis. „U bent een voorbeeld voor veel families”, luidde één van de commentaren.

De ontmoeting vond vorige week vrijdag plaats, precies een week nadat het Brusselse Hof van Beroep eindelijk uitspraak had gedaan in de reeds zeven jaar lopende rechtszaak van Delphine tegen koning Albert II. Het Hof gaf Delphine op alle punten gelijk. Daarmee werd het vaderschap van Albert definitief vastgesteld en kreeg ze zijn achternaam plus de bijbehorende titel prinses van België.

Delicate situatie

VRT kreeg te horen dat het een „eerste kennismaking was zoals die gaat tussen twee mensen die ontdekt hebben dat ze familie van elkaar zijn. Ze ontdekten dat ze ervaringen uit hun jeugd - en niet altijd positieve - gemeenschappelijk hebben. Ze besloten ook allebei om deze ontmoeting even te laten bezinken voor ze die wereldkundig maakten.”

Dat Filip zijn halfzus niet eerder heeft ontmoet, is te verklaren uit de delicate situatie waarbij zijn vader het vaderschap hardnekkig ontkende en de laatste jaren de zaak onder de rechter was. In de gezamenlijke verklaring staat dat de band zich verder in familieverband zal ontwikkelen, hetgeen betekent dat er meer ontmoetingen zullen volgen.

Van de kant van koning Albert heeft Delphine echter niets gehoord, zo bevestigde advocaat De Jonge.