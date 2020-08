Rapper Azealia Banks verontrust fans: ’Ik ben klaar hier’

„Ja, ik denk dat ik hier klaar ben”, schrijft de 29-jarige rapper op Instagram. „Deze pandemie, het gebrek aan sociale interactie, geen intimiteit, in combinatie met constante publieke aandacht maken het leven moeilijker dan het me waard is.” Banks laat haar fans weten dat ze probeert haar laatste projecten af te maken „met de kracht die ze nog heeft”.

Ⓒ Instagram

De berichten veroorzaakte vele bezorgde reacties van fans. „Ik maak me erg zorgen. Ik hoop dat er iemand dicht bij Azealia staat om te zorgen dat ze in orde is. Ze is zo’n sterk persoon”, schrijft een fan op Twitter.

Even later liet Banks weten dat een van haar vrienden bij haar is om haar te steunen. „Ik probeer door de komende maanden heen te komen.”

Ⓒ Instagram

Ⓒ Instagram

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Bel 113 of kijk op www.113.nl