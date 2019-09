Wulf, ofwel Lieuwe Albertsma.

Tegen vier stoelenruggen moeten aankijken bij The Voice of Holland en tóch naam maken, hits scoren en je debuutalbum uitbrengen. Voor Wulf, ofwel Lieuwe Albertsma, komt met het uitbrengen van This is Wulf vandaag een eind aan een jarenlang gevecht tegen één publieke afwijzing.