’Alec Baldwin maakt agenda leeg na schietincident’

Baldwin vuurde op de set met een wapen dat geladen bleek te zijn. Cameravrouw Halyna Hutchins kwam daardoor om het leven en regisseur Joel Souza raakte gewond. De 63-jarige Baldwin was na het incident volgens een ingewijde „hysterisch en urenlang totaal ontroostbaar”, zo vertelt de bron aan People. „Iedereen weet dat het een ongeluk was, maar hij is helemaal gebroken.”

Om het te kunnen verwerken heeft de acteur komende projecten geannuleerd. „Dat is hoe hij omgaat met moeilijke dingen. Als er iets ergs gebeurt dan trekt hij zich terug.”

Bekijk ook: Vader overleden cameravrouw neemt Alec Baldwin niets kwalijk