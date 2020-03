Kathy Griffin in ziekenhuis opgenomen met ondraaglijke pijn

Volgens de 59-jarige Kathy werd ze overgebracht naar een geïsoleerde Covid-19-afdeling, maar werd ze vooralsnog niet getest op het virus. Ze stelt dan ook dat Donald Trump liegt over de hoeveelheid testen die er worden uitgevoerd. Volgens Trump zouden er in de Verenigde Staten in slechts acht dagen tijd al meer tests zijn gedaan dan in Zuid-Korea.

„Hij liegt”, reageert Griffin. „Het ziekenhuis kon me niet testen op corona omdat er beperkingen zijn opgelegd”, schrijft ze bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed met een gezichtsmasker op.

Het is niet duidelijk sinds wanneer Kathy in het ziekenhuis ligt en of ze inmiddels wel is getest.