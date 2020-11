Sterren rouwen om Alex Trebek

John Legend keek graag naar de spelshow die Trebek sinds 1984 presenteerde. „Als een ’nerdy’ kind dat opgroeide in Ohio was ik geobsedeerd door Jeopardy! Al zo lang ik me kan herinneren was ik gek op en idolaat van Alex Trebek. Wat een iconische carrière.”

Ook Ryan Reynolds, die net als Trebek is geboren in Canada, heeft goede herinneringen aan de presentator. De acteur blikt terug op hoe Trebek vorig jaar, toen hij al alvleesklierkanker had, een rolletje speelde in zijn film Free Guy. „Hij was vriendelijk en grappig. Naast nieuwsgierig, standvastig, hartelijk, geruststellend en natuurlijk Canadees. We houden van je, Alex. En zullen dat altijd doen.”

Televisiecollega’s als Anderson Cooper en Dr. Phil prijzen zijn werk. Zo ook Jimmy Fallon. „De beste in het vak. Je gaat gemist worden, mijn vriend.”