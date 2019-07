Prins Harry wil voorbeeld zijn dankzij zoon Archie

„Mijn moeder, prinses Diana, was een rolmodel voor zoveel mensen, zonder te beseffen dat ze gigantisch veel impact zou hebben op veel levens”, zei prins Harry. „Je hoeft geen prinses of publiek figuur te zijn om een rolmodel te worden. Het is zelfs beter als je dat niet bent, want dan kunnen meer mensen zich met je vereenzelvigen.” Daarna sprak Harry over zijn nieuwe rol als vader.

„Mijn zoon ziet elke dag wat ik doe, zal mijn gedrag nadoen en zal misschien zelfs in mijn voetsporen treden”, vertelde hij over waarom hij zijn leven zo goed mogelijk probeert te leven.