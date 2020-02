NikkieTutorials vond Ellen DeGeneres kil en afstandelijk

Onlangs werd Nikkie de Jager geïnterviewd door Ellen in haar show. Volgens Nikkie ging haar optreden daar nogal ’Amerikaans’ aan toe, een tikkeltje nep. „Nou, er zijn bepaalde… Kijk, het is bijvoorbeeld heel leuk dat jij wél vooraf hallo komt zeggen enzo”, legt ze uit.

„Wat ik heb meegemaakt in andere landen en hier, is dat het daar bij Ellen een heel andere wereld is. Het zit gewoon iets anders in elkaar”, omschrijft ze voorzichtig. Wanneer Matthijs vraagt: „Afstandelijker, killer?”, antwoordt Nikkie: „Tikje.”

Toch is ze blij met de aandacht die zij kreeg in Ellens talkshow, nadat ze haar coming-out als transgender heeft gedaan. „Dat ik zo’n podium mocht betreden is wel een grote eer, laat ik dat vooropstellen, maar het is wel een andere wereld.”

Coming-out

In haar YouTube-video liet Nikkie al weten dat haar coming-out niet geheel vrijwillig was. Ze werd gechanteerd door iemand die dreigde naar de pers te gaan met het verhaal. Aan Ellen vertelde ze hierover: „Een paar weken geleden kreeg ik ineens e-mails van een bepaald persoon. Hij was er niet oké mee dat ik ’loog’ en wilde de waarheid aan het licht brengen.” In de e-mails werd gedreigd dat het nieuws de volgende dag gelekt zou worden, als Nikkie niet zou antwoorden. „Het was alsof het zijn doel was om mijn leven te verpesten. Maar, plottwist, dat is niet hoe het verhaal afliep.”