Kro-Ncrv maakt dramaserie over Bijlmerramp

Rampvlucht is een op werkelijkheid gebaseerde thriller over de Bijlmerramp zelf en ’de vele vragen en mysterieuze gebeurtenissen’ die als gevolg daarvan oprezen. De reeks wordt mede geregisseerd door Lourens Blok (bekend van Het Verhaal van Nederland) en Edson da Conceicao (Laatste Rit).

Op 4 oktober 1992 stort een Boeing 747 van de Israëlische vliegtuigmaatschappij El Al met voornamelijk goederen aan boord neer in een flatgebouw in de Amsterdamse Bijlmermeer. Uit onderzoek bleek dat de veiligheidspin van een van de motoren was losgeschoten. In de maanden na de ramp werden bewoners en reddingswerkers ziek, waarna uitvoerig onderzoek werd gedaan naar de oorzaak daarvan en de gevolgen van de ramp zelf. Dit leidde uiteindelijk in 1998 tot een parlementaire enquête over welke informatie er allemaal was ingehouden.