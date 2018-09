Rapper Nelly viert feestje na intrekken aanklacht

Nadat hij dit weekend optrad in Miami, sprongen zijn vrienden bij Nelly op het podium om hun vriend te verdedigen. Rapper T.I. vertelde aan het publiek dat het zich niets moest aantrekken van wat ze over Nelly gehoord hadden „Ik weet hoe hij is. Kom met de feiten.”

Hij spoorde Nelly aan om het gedoe achter zich te laten. Ook dj Irie verdedigde zijn vriend. „Ze probeerden hem te vernederen. Maar ze kunnen een goed mens niet klein krijgen.”

De advocate van de 21-jarige studente die de aanklacht tegen Nelly deed, liet weten dat de aanklacht is ingetrokken omdat de studente geen vertrouwen heeft in het rechtssysteem. Page Six meldt echter dat de politie volgens verslagen nog steeds bewijs verzamelt in deze zaak.