Presentatrice Linda Hakeboom (34) heeft borstkanker

Het nieuws is bij haar ingeslagen als een bom. „Ik heb borstkanker... Dat is een heel gek bericht om te krijgen en het stof moet nog een beetje neerdwarrelen hier merk ik”, schrijft ze in haar post.

Linda weet nog niet hoe haar toekomst eruit gaat zien. „De komende tijd gaan we veel onderzoeken doen om te kijken wat er moet gebeuren”, laat ze haar volgers weten.

Linda Hakeboom is bekend als presentatrice van Rambam. Ook was ze te zien in Spuiten en slikken op reis en Linda’s Mannen. Daarnaast maakte ze documentaires over de muzikanten Jett Rebel en Douwe Bob.