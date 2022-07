William en Catherine delen foto voor 9e verjaardag George

De foto zou genomen zijn door de hertogin van Cambridge tijdens een vakantie van de familie in het Verenigd Koninkrijk eerder deze maand, schrijft Hello! magazine. George staat op het strand, in een lichtblauwe polo, en glimlacht breed in de camera. De foto wordt donderdag gedeeld op de Instagrampagina van de hertog en hertogin van Cambridge. „George wordt 9!”, schrijft het echtpaar daarbij.

Toen George 8 werd verscheen er een foto van de prins in een gestreepte oranje-blauwe polo, zittend op de motorkap van een auto.

In totaal hebben de zoon van prins Charles en zijn vrouw drie kinderen: prins George, prinses Charlotte en prins Louis.