Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie Zwarte Pietenjournaal ongehoord gênant

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Omroepbaas Arnold Karskens (l.) bedelt met een knullige rap met twee pieten om zendtijd. Ⓒ YouTube

Amsterdam - De met veel tamtam aangekondigde première van het Zwarte Pietenjournaal van Ongehoord Nederland (ON) zal voor veel leden van de aspirant-omroep op een teleurstelling zijn uitgedraaid. Weliswaar kregen zij de door hen gewenste roetzwarte Pieten te zien, maar van een gezellige Sinterklaassfeer of het zingen van traditionele liedjes als Zie ginds komt de stoomboot of Sinterklaas Kapoentje was geen sprake. In plaats daarvan werden zij getrakteerd op omroepbaas Arnold Karskens die via een knullige rap met twee pieten bedelde om zendtijd.