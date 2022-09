’Sylvester Stallone en Jennifer Flavin werken scheiding uit’

Sterren

Monty-Python-ster Eric Idle genezen van dodelijke vorm alvleesklierkanker

Eric Idle is aan de dood ontsnapt. De Monty Python-ster (79) werd drie jaar geleden gediagnosticeerd met „een van de dodelijkste vormen” van alvleesklierkanker, maar na een operatie was alles al snel in orde, zegt het Britse icoon in het Amerikaanse tijdschrift TIME.