Filmrecensie: ’1917’ ✭✭✭✭

Ook Mendes’ familie vocht mee in de Grote Oorlog. Toch is zijn speelfilm niet zozeer een eerbetoon aan heldenmoed, maar meer een spannende vertelling met oog voor de waanzin van zoveel angst en vernietiging.

De Eerste Wereldoorlog loopt op zijn einde en de Duitsers lijken op de vlucht. Een schijnbeweging. Zestienhonderd militairen dreigen in een fatale val te lopen, ontdekt het Britse opperbevel. De compagnie in kwestie is echter onbereikbaar, doordat de vijand alle telefoonlijnen heeft doorgesneden. Omdat zijn oudere broer deel uitmaakt van de bedreigde eenheid, krijgt korporaal Blake (Dean-Charles Chapman) samen met zijn meer ervaren maat Schofield (George McKay) de opdracht persoonlijk een bevel over te brengen; de voorgenomen aanval bij dagenraad móet worden afgeblazen. Hen wacht een bijna onmogelijke taak. De tijd dringt en het niemandsland dat zij moeten doorkruisen, zit vol dodelijk gevaren.

Helletocht

De wat rechtlijnige plot van deze film ontleent zijn stuwende kracht aan de manier waarop de helletocht van de korporaals in beeld is gebracht. Samen met legendarische cameraman Roger Deakins creëerde Sam Mendes (American beauty, Skyfall) de illusie dat 1917 in één doorlopende take is opgenomen. Vanaf het allereerste begin tot het allerlaatste shot verliest de camera de hoofdpersonen van dit oorlogsdrama niet uit het oog. Waardoor hun doodsangst, hun haast, hun afgrijzen én hun verdriet ook de onze worden.

De technische hoogstandjes van Deakins en zijn camerateam staan daarbij wel volledig in dienst van het verhaal en maken dat urgenter en boeiender. Daarnaast zitten zij de twee uitstekende hoofdrolspelers zó dicht op de huid, dat de emoties van hun personages ongefilterd binnenkomen. Direct gevolg is dat deze film je als kijker bij de keel grijpt en niet meer loslaat. Golden Globes voor beste drama en beste regie - eerder deze week toegekend - onderstrepen dat nog eens extra.