Taylor Swift krijgt allereerste 'Woman of the Decade Award'

Taylor krijgt veel lof voor haar talloze verdiensten, zoals haar bijdrage aan muziekeducatie, kankeronderzoek en rampenbestrijding. De organisatie is ook diep onder de indruk van haar vijf nummer één-hits in de 'Billboard Hot 100'-lijst, drie wereldwijde stadion-tours die het hoogste bedrag ooit hebben opgebracht en twee Billboard Woman of the Year Awards (Taylor is de enige vrouw die deze eer twee keer ten deel is gevallen).

Tijdens dit veertiende jaarlijkse event worden ook andere artiesten in het zonnetje gezet, onder wie Alanis Morissette, Brandi Carlile en Nicki Minaj.

Naast de 'Woman of the Decade Award' krijgt de 29-jarige ster nog een prijs uitgereikt, namelijk de 'Artist of the Decade Award' op 24 november, tijdens de 2019 American Music Awards.