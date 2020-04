Jaws-actrice Lee Fierro (91) overleden aan corona

Fierro werd wereldberoemd dankzij haar bijrol als Mrs Kintner in twee Jaws-films. In de originele Jaws wijst zij sheriff Brody terecht nadat haar zoon is overleden omdat de stranden ondanks diverse waarschuwingen niet werden gesloten.

Haar overlijden werd naar buiten gebracht door de Island Theatre Workshop in Martha’s Vineyard. Zij initieerde het project veertig jaar geleden om jongeren de liefde voor toneel bij te brengen. In totaal gaf Fierro de afgelopen vier decennia les aan meer dan duizend kinderen.

Fierro speelde niet in veel films, maar de rol van Mrs Kintner in Jaws bracht haar toch wereldfaam. Jaws (1975) van regisseur Steven Spielberg vertelt over een grote witte haai die een Amerikaans kustplaatsje terroriseert. Het was de eerste blockbuster die meer dan 100 miljoen dollar opbracht. Er volgden drie sequels; in het vierde deel keerde Fierro heel kort terug.