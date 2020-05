Charles die Camilla’s tampon wil zijn, niet in The Crown

Josh O’Connor neemt de rol van jonge prins Charles op zich en vertelde maandag in een radio-interview dat het hete gesprek tussen de twee de serie niet heeft gehaald. „Toen ze me de rol aanboden, was een van mijn eerste vragen - of nou ja, het was meer een statement - ’we doen niet dat telefoongesprek over de tampon’.”

Dat besluit heeft alles te maken met O’Connors ouders. „Voor The Crown heb ik veel arthousefilms gemaakt, en veel tv-series waarin veel naakt was, en ik schimmige figuren speelde. Dit was mijn enige kans om iets te doen dat mijn ouders kunnen kijken zonder zich te schamen. Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt dat ik dat ga verpesten door op Netflix over tampons te praten.”

Britse tabloids publiceerden in 1992 de tekst van het pikante telefoongesprek tussen Charles en Camilla dat drie jaar eerder stiekem was opgenomen. Ten tijde van het gesprek was Charles nog getrouwd met prinses Diana.